İhlas Haber Ajansı

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Ata tohumları Çameli'nde hayat bulacak

Yerli Tohumu yaygınlaştırmak için çalışma başlatan Çameli Belediyesi, 40 çiftçiye 4 ton yerli tohum olan karakılçık buğday ve Çameli iklim şartlarına uygun makarnalık buğday dağıtıldı.



Karakılçık buğdayı ve Makarnalık Buğdayının coğrafi yapı ve iklim özellikleri nedeniyle Çameli ilçesi tarımına önemli katkısı olduğuna dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Dağıttığımız Tohumları bereketli topraklarımıza buluşturacak olan çiftçilerimiz hasat zamanından sonra elde ettiğimiz ürünlerle ekim alanının arttırılmasına katkı sağlayacağız” dedi.



Çiftçilere buğday desteği


Çameli'nde Kara Kılçık Buğday ve Çeşit-1252 Makarnalık Buğday yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Başkan Arslan, “İlçenin her alanda olduğu gibi tarımında merkezi yapacaklarını Anadolu'nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşerilerimizede bu ürünlerin hasadı şimdiden bereketli olsun diliyorum” diye konuştu.

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