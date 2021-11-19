Ataol Behramoğlu ile Haluk Çetin öğretmenler için şiirler okuyup, şarkıları seslendirecek

Müzisyen Haluk Çetin'de, dinletide Behramoğlu'nun şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirecek.

Merkezefendi Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik düzenliyor. Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nce düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde, şair Ataol Behramoğlu şiirlerini okuyacak. Müzisyen Haluk Çetin'de, dinletide Behramoğlu'nun şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirecek. 24 Kasım Çarşamba günü Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek şiir ve müzik dinletisi saat 20.00'de başlayacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ünlü şair Ataol Behramoğlu'nu Merkezefendi'de ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Doğan,” 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz dinletide, Şair Ataol Behramoğlu'nun dizelerine, Haluk Çetin gitarıyla eşlik edecek. Bu keyifli dinletiye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.