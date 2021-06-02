Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yıkım işlemleri başladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde deprem performans raporu sonucu yıkım kararı alınan Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda iş makinaları çalışmalara başladı. Mevcut alana uluslararası standartlarda olimpik yüzme havuzu yapılması planlanıyor.

Denizli'de 1977 yılında temeli atılan, 1996 yılında hizmete başlayan, bugüne kadar on binlerce gencin yüzme öğrendiği Merkezefendi ilçesi Gümüşler Mahallesinde bulunan Denizli Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yıkım çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yıllardır önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan kapalı yüzme havuzunda, geçtiğimiz sene deprem performans analizleri yapılmıştı. Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen tesisle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan yıkım kararı sonrası önceki gün iş makineleri çalışmalara başladı.

Eski havuzun yerine olimpik havuz teklif edildi

Yıkılacak havuzun yerine mevcut alana uluslararası standartlarda olimpik yüzme havuzu yapılması yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni dönem yatırım protokolleri arasına teklif edildiği, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.