İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 89’uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.


15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen tören protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek oyunları gösterisi ile devam eden törene; Vali Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89. yıl dönümü nedeniyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Atatürk Koşusu” ve resim yarışmalarında dereceye girenlere Vali Karahan ve diğer protokol üyelerinin ödüllerini vermesi ile tören son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.