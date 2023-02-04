Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 92. yıldönümü anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 92. yıl dönümü anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 92. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Garnizon Komutan Vekili Ertan Dabi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, "4 Şubat 1931'de Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk Denizli'mize gelerek şehrimiz şereflendirmiş ve onurlandırmıştır" dedi.

“Denizlimiz parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir”

Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Atamızın Denizli'yi ziyaret etmesi bizim için çok kıymetli. O gün, hepimizin bildiği Denizli ile ilgili ‘Burası büyükçe bir köy' ifadesini kullandığı söyleniyor. Tabiî ki Denizli o zamanlarda bugünkü konumundan çok uzakta. Ama Atatürk'ümüzün göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için şehrimiz en üst seviyede gayret göstermiş, eğitimde, sanatta, kültürde, sanayide, sporda, alt yapısıyla, üst yapısıyla, yeşil alanlarıyla, birlik ve beraberlikle ülkemizin parmakla gösterilen bir şehri haline gelmiştir." Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılı olduğunu belirterek, bunun önemini anlatmak için gayretleri olacağını ifade eden Başkan Zolan, “Atamıza, 92 yıl önce geldiği şehrimize tekrar ‘hoş geldin' diyoruz. Aynı ruh, aynı heyecanla kendisini karşılıyoruz. Göstermiş olduğu hedeflere, beraber yürümeye her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

“Halkımızın onur gününü kutluyorum”

Denizli Vali Vekili Mehmet Okur ise, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye teşriflerinin 92. yıl dönümünün mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Vali Vekili Okur, "92 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize geleceğini öğrenen halkımız istasyon çevresini doldurarak büyük bir coşkuyla karşılamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Denizli halkının O'na olan sonsuz sevgisi, desteği ve bağlılığını görmüştür. Halkımızın bu onur gününü kutluyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Atatürk Koşusu ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Atatürk'ün Denizli'ye gelişi çeşitli etkinliklerle anılıyor

Öte yandan Atatürk'ün Denizli ziyaretiyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda Atatürk'ün Denizli'ye ziyareti ile ilgili fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu serginin açılışı Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından yapıldı. Atatürk'ün Denizli'ye ziyareti etkinlikleri çerçevesinde PAÜ Öğretim Üyesi Dr. Nezahat Belen tarafından Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin Basındaki Yansımaları konulu konferans gerçekleştirildi.