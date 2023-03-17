Atık kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ahırda bulunan atık kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hayvan atıklarını temizlemek isteyen Hüseyin Eren, ahırındaki kuyunun mazgallarını kaldırdı. İçeride başıboş gezen ineklerden birisi, atık kuyusuna düştü. Kuyuya hayvanın düştüğünü fark eden Eren, yaklaşık 5 metre derinliğinde olan kuyudan hayvanı çıkartmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Acıpayam itfaiyesi, yaptığı 1 saatlik çalışma sonucunda kuyudan canlı olarak çıkartılan büyükbaş hayvan sahibine teslim etti.