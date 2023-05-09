Atıklar ödüle dönüşüyor

Bu çerçevede yapılan yarışmada okullarda toplanan atıklar ödüle dönüşecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Daha güzel bir çevre için geleceğimizin teminatı çocuklarımıza geri dönüşümü bu tür etkinlikle anlatmak çok önemli” dedi.

Pamukkale Belediyesi, çevreye konusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. “Sıfır Atık” konusunda önemli çalışmalarla dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, ilkokullar arasında yeni bir yarışma organize etti. Buna göre 10-30 Mayıs 2023 tarihleri arası ilkokullar arası “Geri Dönüşüm Zincirine Sen de Katıl” adıyla ödüllü atık toplama yarışması başlatıldı. Bu çerçevede ilçedeki 47 ilkokul kendi bölge grubundaki okullar arasında en çok kağıt, plastik, metal ve bitkisel atık yağ toplayarak en çok puanı kazanmak için yarışacak. 1 kg kağıt 20 puan, 1 kg plastik 30 puan, 1 kg metal 40 puan ve 1 lt bitkisel atık yağ 30 puan olarak değerlendirilecek. Toplanan atıklar 30 - 31 Mayıs tarihlerinde tutanak karşılığında Pamukkale Belediyesi ekiplerince teslim alınacak. En çok puan toplayan 3 okula ise Pamukkale Belediyesi tarafından projeksiyon cihazı ödül olarak verilecek. Yarışmayı kazanan okullar Pamukkale Belediyesinin resmi web sitesinde 2 Haziran 2023 tarihinde ilan edilerek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde ödüller sahiplerini bulacak.

“Geleceğe daha güzel Pamukkale bırakacağız”

Çevre konusunda önemli çalışmalar imza attıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geleceğin sahibi olan çocuklara güzel bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Biz büyükler doğamızı koruma, çevremizi koruma noktasında var gücümüzle çalışırken, çocuklarımıza da çevre, doğa ve geri dönüşümün önemini anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor. Pamukkale Belediyesi olarak, Dünya Çevre Günü öncesinde ilkokullarımızda yönelik atık toplama yarışması düzenledik. İlçemizdeki tüm ilkokullarımızın dahil olduğu yarışma ile en çok kağıt, plastik, metal ve bitkisel atık yağ toplayarak en çok puanı elde eden okullarımıza projeksiyon cihazı hediye edeceğiz. Öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyor. Ödül töreninde onlarla buluşmak için can atıyoruz. Tüm okullarda bulunan öğrencilerimize yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.