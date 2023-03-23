Atıl alanlar kestanelerle dolacak

Denizli'nin Buldan ilçesindeki atıl alanların değerlendirilmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından çiftçilere fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Buldan ilçesinde Atıl Alanların Değerlendirilmesi projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 75 hibeli kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Alandız, Kurudere, Kaşıkçı, Yayla mahalleleri başta olmak üzere 53 üreticiye, yaklaşık 150 dekar alan için Karasu kestane çeşidi dağıtımı yapıldı. Toprakla buluşacak olan fidanlar, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al ile çiftçilerin katıldığı törenle dağıtımı düzenledi. Buldanlı çiftçiler, ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacak kestane fidanlarının dikimine başladı.