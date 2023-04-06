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Atletizm heyecanı Denizli'de yaşanacak

Okul Sporları Atletizm Gençler Grup Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Okul Sporları Atletizm Gençler Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında yapılacak şampiyonada 14 farklı ilden 24 takım 550 sporcu piste çıkacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 8-9 Nisan tarihlerinde Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.



550 sporcu piste çıkacak


Denizli'de organize edilecek yarışlarda, bulundukları illerde başarılı olan 24 okul takımından 550 sporcu Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında piste çıkacak. Grupların sonunda dereceye girecek sporcular yarı finale yükselecek.

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