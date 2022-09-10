Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde göl kenarına kuş avına giden 2 arkadaştan biri diğer arkadaşını sazlıkların arasında tüfekle yaraladı.

Olay, Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 arkadaş kuş avı için sabah saatlerinde evden tüfeklerini alarak çıktı. Göl kenarında av hazırlıklarını yapan İmam Şahin A. ve Nurettin Ç., kuş sürülerini takip etmeye başladı. Bir süre sonra ayrı yönlere giden 2 arkadaş avlanmak için beklerken İmam Şahin A., sazlıklardan gelen sese tüfeğiyle ateş etti. Sazlıkların arasında bulunan Nurettin Ç., vücudunun farklı yerlerine tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İmam Şahin A., arkadaşını vurduğunu fark edince Nurettin Ç.'ye ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Nurettin Ç.'yi ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Nurettin Ç.'in yüzünde ve karaciğerinde saçmalar olduğu tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.