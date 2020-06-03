Denizli'nin Kale ile Tavas ilçesi sınırlarında yapımı planlanan ve uzun bir süredir gündemde olan “Avdan Termik Santrali” projesi iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizi net bir şekilde ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Çevre ve insan sağlığı ile ilgili projelerimizle Türkiye'nin en çevreci belediyesi, en sağlıklı şehri ve en temiz kenti ödüllerini aldık. Bunların yanında hayata geçirdiğimiz yeşil alanlar, parklar, katı atık bertaraf tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve sayısız projemizle doğa ve çevre konusuna verdiğimiz önemi ortaya koyduk. Tavas ilçemizin Avdan Mahallesi'nde yapılması düşünülen termik santralle ilgili de hassasiyetimizi en baştan itibaren ortaya koyduk. Üzerimize düşen ne varsa her birini özenle yerine getirip konunun yakın takipçisi olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Avdan Termik Santrali ile ilgili tüm teknik analizlerimizle birlikte 27.04.2020, 30.04.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde gerekli itirazlarımızı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da Denizli Büyükşehir Belediyemizin söz konusu itirazlarını dayanak göstererek Avdan Termik Santrali ÇED sürecini sonlandırdı, projeyi iptal etti. İtirazlarımız doğrultusunda ÇED sürecini sonlandıran, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, çevre başta olmak üzere bugüne kadar Denizlimize bir çok hizmeti bulunan ve bu süreçte de yanımızda olan önceki dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'ye, ayrıca bu konuda hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.