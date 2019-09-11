AVM'de bomba tatbikatı nefes kesti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin katılımı ile Forum Çamlık AVM'de güvenli ve huzurlu bir alışveriş deneyimi için tüm çalışanların katılımıyla bir acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen tatbikat, Denizli itfaiyesi, AFAD, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin de desteğiyle gerçekleşti. Filmleri aratmayan tatbikat, konusunda uzman ekiplerin desteğiyle yapıldı. Nefes kesen tatbikatta senaryoya göre önce alışveriş merkezi içinde şüpheli paket bulundu. Forum Çamlık çalışanları ve mağaza personelleri toplanma alanlarına gitti. AVM ise güvenli bir şekilde tahliye edildi. Bomba imha ekibinin paketi imha etmesiyle devam eden tatbikatta, sağlık ekipleri senaryo gereği yaralı şahıslara müdahale etti. Sağlık ve AFAD ekibi tarafından Forum Çamlık personellerine acil durum senaryoları, tahliye planı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bütün katılımcı arkadaşlara, yerel yönetimlere ve yerel kurumlara destekleri için teşekkürlerini ileten Forum Çamlık AVM Müdürü Didem Kırşallıoba “Tüm AVM çatısı altında çalışanlara bazı zorunlulukları hatırlatmak ve hep birlikte hatırlamamız için yapılan bir çalışmadır. Biz burada acil tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. 155 ekipleri, AFAD ekipleri, bomba imha ekibi, 112 ekibi ve itfaiye ekipleri bizimle beraberdi. Güvenlik senaryosu gereği tatbikatı gerçekleştirdik ve başarı ile tamamlandı” dedi.

Tatbikat başarıyla sona erdi.