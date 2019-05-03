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Avrupa Basketboluna Merkezefendi imzası

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evinde oynadığı Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor’u 69-64 yenerek, 2018-2019 sezonunda oynadığı 27 maçı da kazandı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evinde oynadığı Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u 69-64 yenerek, 2018-2019 sezonunda oynadığı 27 maçı da kazandı. Denizli Basket, bu sonucun ardından Avrupa basketbol liglerinde kaybetmeyen 5 takımdan biri oldu.


Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Ligi yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Normal sezonu namağlup olarak tamamlayan Denizli Basket, Play-Off karşılaşmalarında da yenilgi yüzü görmedi. Yarı finalde Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u ilk maçta 76-56, ikinci maçta da 69-64 yenerek seride 2-0 öne geçti. Türkiye Basketbol Ligi'nin kapısını aralayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, alınan bu sonuçlarla birlikte 2018-2019 sezonunda oynadığı 27 maçı da kazanarak, Avrupa basketbol liglerinde yenilmeyen 5 takımdan biri oldu.


Denizli Basket ile birlikte yenilmezlik serisini sürdüren diğer takımlar ise; Kosava'da Prishtina (28 maç), Çekya'da CEZ Nymburk (26 maç), İtalya'da Seri C Vasto (12 maç) ve Slovenya'da Primorska (10 maç) ile mağlubiyet almadan yoluna devam ediyor.

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