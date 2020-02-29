Avrupa hayali kuran mülteciler Denizli otogarında yoğunluk oluşturdu

Denizli'de düzensiz göçmenlerin gündüz saatlerinde başlayan Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gidişleri gece saatlerinde artarak devam etti. Mülteciler otobüs firmalarının Edirne araçlarına binmek için yoğunluk oluştururken, Edirne'ye sefer bulamayanlar ise İstanbul araçlarına bilet aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde gündüz saatlerinde başlayan mültecilerin Edirne'ye gidiş yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan mülteciler Yunanistan'a oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitme hayali ile Edirne'ye doğru yola çıktı. Edirne için otobüslerde yer bulamayan mülteciler İstanbul, başta olmak üzere Tekirdağ otobüslerine bilet aldılar.

“Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik”

Otobüs bileti satış görevlisi Ayşegül İmamoğlu Avrupa'ya gidecek olan göçmenlerin çok fazla geldiğini ve otobüs seferlerinin yetersiz kaldığını belirtti. İmamoğlu, “Çok yoğun Denizli otogarı olarak, sabahtan ve öğle saatlerinden başladı bu yoğunluk akşam 6-7 hatta hala daha devam ediyor. Otobüs bilet satış sistemlerimiz yavaşladı. Çok fazla Afgan, Suriye ve İran yolcusu karşıladık. Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik. Göçmenler İstanbul ve Edirne kapılarına çıkmayı düşündüklerini beyan ettiler. Şuanda satışlarımız normalden biraz daha yüksek oldu bugün, hatta bayağı bir yüksek oldu. Buradan ek seferler kaldırdık 2-3 tane otobüs kalktı. Gerek Edirne'ye, gerekse İstanbul'a olacak şekilde” ifadeleri ile anlattı.

“Edirne'ye yoğun bir ilgi var”

Başka bir otobüs bileti satış görevlisi Yaşar Gökgöz ise durumu şöyle ifade etti. Gökgöz, “Şuanda yoğun bir ilgi var özellikle Edirne hattına olarak genel mülteci halk olarak bahsedeyim Suriyeli, Afganistan ve İran vatandaşları şuanda Edirne'ye akın ediyor. Şuanda Denizli otogarından 20-25 dakikaya bir Edirne'ye araç çıkıyor. Bilet fiyatlarında bir değişiklik var 20 - 30 TL fazlalaşma durumu var ek seferlerden kaynaklı olarak. Yoğun bir ilgi var şuanda biz yetiştiremiyoruz araba olarak” dedi.

Öte yandan, düzensiz göçmenler gece geç saatlere kadar bekleyeceğini ve geceyi orada geçirerek sabah saatlerinde gelecek otobüslere de bilet aldıkları belirtildi.