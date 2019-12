Avustralya'dan geldi, gözlüklerinden 'akıllı lens' ile kurtuldu

DENİZLİ (İHA) – Avustralya'dan gelen ve uzun yıllardır görme problemi yaşayan 58 yaşındaki hasta ‘akıllı lens' ile gözlüklerinden kurtuldu.

Avustralya Sydney'de yaşayan 58 yaşındaki Halil İbrahim Özdemir, uzun yıllar gözlerinde olan problem sebebiyle yazıları dahi okuyamamaya başladı. Gözlük kullanan ve estetik açıdan rahatsız olan Özdemir soluğu Türkiye'de aldı. Süreci anlatan Özdemir, "Türkiye'ye geldim gözümden ameliyat olacaktım, araştırmaya başladım. Ardından 3-4 hastaneye gittim. Tekden Hastanesinde Ramazan hocamızla konuştuk ve söyledikleri cazip geldi. İlk geldiğim an ile şu an arasında çok fark var. Şu an Allah'a çok şükür gözlüksüz bir hayat yaşıyorum. Görme problemim çok büyük olduğundan gözlük olduğu halde okuyamazdım ve gözlerim kamaşırdı. Şimdi Allah'a çok şükür bunların hepsi gitti. Hiç gözlük kullanmamış gibiyim, eskiden gözlüğüm olduğu halde okuyamazdım çocuğuma okuttururdum gelen kağıtları ve şimdi Ramazan hocamızın sayesinde çok iyi bir hayat yaşıyorum” dedi.

“Çok odaklı lensler halk arasında bilinene adıyla akıllı lenslerdir”

Doç. Dr. Ramazan Yağcı ise gerçekleştirdikleri akıllı lens uygulaması hakkında bilgiler vererek, kendilerine başvuran Özdemir'in yaptıkları muayene neticesinde katarak teşhisi koyduklarını ifade etti. Ardından ameliyat ile akıllı lens takmaya karar verdiklerini belirten Yağcı, “Kendisine katarakt ameliyatı sonrası çok odaklı lens uygulaması yapmayı tercih ettik. Çok odaklı lensler halk arasında bilinene adıyla akıllı lenslerdir. Özellikle ameliyat sonrası yakında, uzakta ve ya her ikisinde birden gözlük kullanmak istemeyen hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Akıllı lenslerin diğer merceklerden farkı, hastanın gözlük ihtiyacını ortadan kaldırarak yaşam kalitesini arttırmasıdır. Katarakt hastalarının bir çoğunda bu uygulamayı rahatlıkla yapabiliyoruz” diye konuştu.

Akıllı lens uygulaması ise son zamanlarda giderek artıyor. Özellikle katarak hastalarının tercih ettiği yöntem ile bir çok kişi sağlığına kavuşuyor. Hastanın hem uzak hemde yakın görmesini sağlayan akıllı lensler, hastaların gözlerini güldürüyor.