Ay ve Jüpiter bir birine çok yakın görüldü

Türkiye ve Denizli'nin Çameli ilçesi bu gece çok nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayına şahitlik etti. Gökyüzünde en parlak olan yıldızdan 4 kat daha çok parlak olan Jüpiter ile Ay birbirine çok yakın görüldü.

Ülkede ve Denizli'nin Çameli ilçesinde çok nadir görülen ve en parlak yıldızdan 4 kat daha çok parlak olan Jüpiter ile Ay birbirine çok yakın görüldü. Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi dahi gözükürken Neowise kuyruklu yıldız ile atmosfere giren meteoru aynı karede çeken Çamelili tesisatçı ustası ve Astrofotoğrafçılıkla uğraşan İlyas Kurban'dan yeni bir fotoğraf karesi daha eklendi. Çameli'nde Dün gece 22.00'de çekilen görüntüde uyduları ile Jüpiter, Mars ve yeni doğan rafadan bir ay yer aldı. Görüntüyü tek kareye sığdıran İlyas Kurban fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede ilgi gördü.

“Kendini saklamayan gezegenler”

Sosyal Medya'da yayınladığı fotoğraf karesinin altına şu notu düşen İlyas Kurban, “Sonsuz hareketin olduğu evrende bazı objeler batmış olsa da bizi aydınlatmaya devam eden güneşimiz, sol tarafta ay, üstte bizi ziyaret edip giden neowise, sağ tarafta sevdiği dünyasına kavuşamayıp aşk ateşinden yanan Jüpiter. Güneş battıktan hemen sonra güney batı ufkunda göreceğiniz çok parlak gökcismi ise Jüpiter gezegenidir. Hatta hemen sol tarafında Jüpiter'den biraz daha soluk biçimde Satürn'ü ve doğu ufkunda kızılımsı ışıltısıyla Mars‘ı görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.