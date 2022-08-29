Ayak tenisinde şampiyon belli oluyor

Denizli'de Pamukkale Belediyesi ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvasında 20 takım şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Haftası nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Pamukkale Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayak Tenisi İl Birinciliği müsabakaları Denizlispor Kınıklı Alt Yapı Tesislerinde devam ediyor. 20 takımın katıldığı ve dün yapılan gösteri maçlarıyla başlayan turnuvada, ilk gün grup eleme müsabakaları yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda bugün çeyrek, yarı final ve final maçlarına kalan takımlar belli olacak. Bu akşam oynanacak final maçında belli olacak şampiyon, 2-4 Eylül 2022 tarihinde Kütahya Gediz'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil edecek.

“İlgi çok yüksek”

Etkinliği değerlendiren Denizli Ayak Tenisi İl Temsilcisi Muhsin Çayan, Ayak Tenisinin Türkiye'de yeni tanınan bir spor olduğuna dikkat çekerek, “Ayak Tenisinin öyle uzun bir geçmişi yok. Aslında futbol takımlarımızın alt yapılarında 20-25 yıldır futbolcuların oynadığı bir dal. Bunun resmileştirilmiş hali gibi düşünebiliriz. 2021 yılında federasyonu kuruldu. Ayak Tenisinin ilk Türkiye Şampiyonasını Denizli'de yaptık. Bu gün burada 2022 yılının Ayak Tenisi il birinciliğini yapıyoruz. Burada şampiyon olan takım Kütahya'da ikincisi düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gidecek. Denizli İl Birinciliğine ilgi gayet yoğun. Geçen seneye göre katılım sayısı daha yüksek. Eski futbolcular var, genç sporcularımız var. 20 takımımız var. 4 saha kurduk. Her sahada beş takım mücadele edecek” dedi.

“Ayak tenisi sakatlanma riskinin çok az olduğu bir dal”

Denizli Hakem Atama ve Eğitim Sorumlusu Birol Güldane ise Türkiye Şampiyonasına gidecek takımı belirlemek için etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Aynı zamanda 30 Ağustos Zaferi Bayramı haftası için etkinlik yapmaktayız. Bu etkinliğimizde Üniversiteler açılmamasına rağmen talep çok fazla. İnsanların hem çok sevdiği, hem spor yaptığı hem de eğlendiği çok fazla fair play'in olduğu sakatlanma riskinin çok az olduğu, hakem olarak sarı ve kırmızı kartlarımızı kullanmadığımız müsabakalar bunlar. O yüzden de talep çok fazla. Talebin bu şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Etkinlik iki gün sürecek. Bu gün grup eleme maçları yapacağız. Yarın da final maçları oynanacak” diye konuştu.

Zafer Kupası'nda ter dönen Horozkentspor Teknik Sorumlusu Osman Kıraç da “Müsabakalarda iki maç yaptık. Birisini kaybettik, diğerini kızlarımızın güzel oyunuyla kazandık. Gayet iyi gidiyor. Gayet güzel bir faaliyet oluyor. Sosyal bir etkinlik olduğu için bizde burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ter akıttık, spor yapıyoruz, eğleniyoruz. Etkinliği düzenleyen, emeği geçen kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Horozkentspor'un başarılı futbolcusu Elif Duru ise “Eğlenceli bir faaliyet. Bizim için iyi bir antrenman oldu. Daha önce böyle bir faaliyete katılmamıştım. İlk defa katıldım. Bundan sonra olursa hiç kaçırmam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.