Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale'de belirlendi

21 bölge şampiyonu takımın katılımı ile gerçekleşen bu önemli organizasyonda şampiyonluğa Bingöl Solhanspor takımı ulaşırken, Denizli Pamukkale Belediyesi Atletic takımı ikinci, KKTC Lefkoşa ise üçüncü oldu.

Spor konusunda önemli yatırımların yanı sıra birçok branşta şampiyonalara talip olan Pamukkale Belediyesi, Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finallerini başarıyla gerçekleştirdi. ilk ulusal etkin olma özelliğine sahip olan önemli organizasyona, 18 bölge şampiyonu ve 2 KKTC şampiyonu takım ile ev sahibi Denizli takımıyla birlikte toplam 21 ekip katıldı. Kınıklı Spor Tesisleri'nde gerçekleşen şampiyonada heyecan oldukça yüksekti. Açılışta Denizlispor'un efsane futbolcuları Ali Yalçın, Veli Acar, Levent Kartop, Yaşar Işık ve Bülent Ertuğrul ile törene katılan protokol üyeleri gösteri maçı yaparak etkinliğe renk katmışlardı.

2 gün süren heyecanda şampiyonluğa ulaşan takımlar belirlendi. Zorlu mücadeleler sonunda final grubuna Bilgöl Solhanspor, Denizli Pamukkale Belediyesi Atletic, KKTC Lefkoşa Karması ve Kütahya Merisa Ormanspor takımları kaldı. Büyük heyecanın yaşandığı Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mutlu sona ulaşan takım finalde Denizli Pamukkale Belediyesi Atletic takımını 2-0 yenen Bingöl Solhanspor oldu. Bu sonuçla şampiyonluğu Bingöl temsilcisi kazanırken, Denizli Pamukkale Belediyesi Atletic takımı ikinci, KKTC Lefkoşa Karması üçüncü ve Kütahya Merisa Ormanspor ise dördüncü oldu. İlk Türkiye Şampiyonası'nda ilk 2'ye kalan Bingöl Solhanspor ve Denizli Pamukkale Belediyesi Atletic takımları ülkemizi Kasım ayında, yeri daha sonra belirlenecek olan Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda temsil edecek. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Başkan Avni Örki'ye teşekkür ettiler

Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri'ni kazanan Bingöl Solhanspor'un oyuncularından Serdar Demir, “Bu ilk turnuvaya ev sahipliği yapan Pamukkale Belediyesine ve başkan Avni Örki'ye misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Biz bu ilk kupayı Bingöl'ün Solhan ilçesine götürmekten dolayı çok mutluyuz. Buradan güzel anılarla ayrılıyoruz” dedi.

Şampiyonada ikinciliği kazanan Denizli Pamukkale Belediyesi Atletic takımının sporcusu Halil Mert ise “İlimizde yapılan şampiyonayı kazanmak istiyorduk. Ancak finalde Bingöl takımı ile verdiğimiz mücadeleden istediğimizi alamadan ayrıldık. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu branşa desteklerinden ve ev sahipliğinden dolayı Pamukkale Belediyesine ve başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ederim” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, spor ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, “Pamukkale Belediyesi olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Ayak Tenisi'nin ilk Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular ilçemizde şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdiler. Sonunda Bingöl'ü temsil eden Solhanspor takımı şampiyon olurken, Pamukkale Belediyesi Atletic takımımız ikinci oldu. Bu iki takım ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek. Bu güzel etkinliğe katılan ve dereceye giren herkesi kutluyorum. Pamukkale Belediyesi olarak bu ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.