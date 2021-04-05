Ayakkabısına kadar gasp edildi, 1 kilometre boyunca yardım eli aradı

Denizli'de kimliği belirsiz şahıslar, ara sokakta sıkıştırdıkları bir vatandaşı gasp etti. 500 TL'si ile cep telefonu, ayakkabı ve ceketini kaptıran vatandaş, yaklaşık 1 kilometre yalınayak yürüyerek yardım istedi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eray Öğüt isimli bir vatandaş, şehirlerarası otobüs terminaline gitmek için evinden çıktıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz şahıslar tarafından ara sokakta gaspa uğradığını iddia etti. Üzerindeki bulunan 500 TL ile cep telefonu, ceket ve ayakkabısını alan gaspçılar, daha sonra ara sokakta kayboldular. Yalınayak yaklaşık 1 kilometre yürüyen Öğüt, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri Öğüt'ü Polis Merkezine götürdü. Başından geçen o anları anlatan Öğüt, “Dokuzkavaklar'da benim kafamı lastiğin arkasına bastılar. Ayakkabı ve elbiselerimi aldılar. Ondan sonra ben sokaklardayken beni kimse almıyor. Beni yere yatırıp her şeyimi alıyorlar, 3-4 kişi vardılar. Ben garaja gidecektim oradan Çameli'ye geçecektim ama 500 TL falan gitti” dedi.

Polis ekipleri, Öğüt'ün verdiği eşkaller doğrultusunda bölgede arama çalışması başlattı.