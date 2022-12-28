Aydem Enerji, Great Place to Work®'te yine bir rekora imza attı

Türkiye'nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, Great Place to Work®'te kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. 2020 yılında 11, 2021 yılında 13 grup şirketiyle Great Place to Work® “Harika İş Yeri” Sertifikası alan grup, 2022 senesinde de 14 iştiraki ile sertifika almaya hak kazandı. Aydem Enerji, çalışan markası olma yolunda hayata geçirdiği projeleri ile bu yıl “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” listesinde de 10 grup şirketiyle birden yer alarak; yine bir rekor gerçekleştirmişti.

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan odaklı yönetim anlayışı ve yüksek kurum kültürü alanında gösterdiği performansı ile imza attığı ilklerine bir yenisini daha ekledi. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü'nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, 14 şirketi ile “Harika İş Yeri” sertifikası almayı başardı. Bu yıl üçüncü kez Great Place To Work® çalışan anketini gerçekleştiren grup; ilk yıl 11, ikinci yıl 13 iştirakiyle sertifika almaya hak kazanmıştı.

Aydem Enerji ayrıca, Great Place to Work® “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” listesine bu yıl 10 şirketiyle birden girerek; “en fazla şirketi ile listede yer alan grup olma” rekorunu da kırmıştı. Çalışan markası alanındaki başarısını her yıl gerçekleştirilen anketlerle daha da geliştiren Aydem Enerji, bu yoldaki adımlarını kararlılıkla attığını göstermiş oldu.

Aydem Enerji; çatı şirketi Aydem Holding ile bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Adm Elektrik Dağıtım, Gdz Elektrik Dağıtım, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Eyaş, Parla Solar, ÇATES, Yatağan, Entek, Elsan, Tümaş ve Yeni Filo çalışanlarının değerlendirmesi doğrultusunda “Harika İş Yeri” sertifikası aldı.

“Başarılarımızı sürdürülebilir kılmaktan mutluyuz”

2022 yılında sürdürülebilirliğe odaklandıklarını ve başarılarını da sürdürülebilir kılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, “2022, pandemi ile gelen büyük değişimi yönetmek ve katma değerli projelere odaklanmak üzerine yoğunlaştığımız bir yıl oldu. Çalışma şekillerimizdeki değişiklikler ve bunun şirketlerimizdeki yansıması, öncelikli konularımız olmaya devam etti. Geçtiğimiz sene duyurduğumuz çalışan markamız “Enerji İçin Biz” altında konumladığımız Aydem Akademi, Aydem Eşit Hayat toplumsal cinsiyet eşitliği inisiyatifi, S-enerji staj programı, Enerjim Tamam Genç Yetenek Programı, Yeni Çalışma Modelleri gibi önemli girişimlerimiz ve projelerimiz, bu yıl da aynı enerji ile devam etti. Süreçlerimizin daha sürdürülebilir olması için prosedürlerimizi yeniledik ve destek sistemlerinde entegrasyonlar sağladık. Üst üste üçüncü kez Great Place to Work® tarafından harika bir iş yeri olarak sertifikalandırılmamız, tam 14 grup şirketimizin belgelendirmeye hak kazanması, hayata geçirdiğimiz projelerin takdir gördüğünü bizlere en güzel şekliyle gösteriyor” şeklinde konuştu.

2023'te çalışan sayısındaki artış hedefi yüzde 15

2022 yılının istihdam açısından da değer oluşturdukları bir sene olduğunu belirten İslamoğlu; toplamda 2 bin 690 yeni istihdam sağladıklarını ve toplam çalışan sayısının 12 bin 350 kişi olduğunu ifade etti. Fatih İslamoğlu, 2023 yıl sonunda hedeflerinin çalışan sayısını yüzde 15 artırmak ve kurum kültürünü zenginleştirmek olduğunu da sözlerine ekledi.