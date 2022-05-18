Aydem Enerji'den ‘19 Genç Sanatçının Gözünden Atatürk' sergisi

Aydem Enerji, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, “19 Genç Sanatçının Gözünden Atatürk” adlı dijital sergi ile kutluyor. Aydem Enerji'nin internet adresinden ziyaret edilebilecek sergide nakıştan tele, yağlı boyadan kolaja kadar farklı tekniklerle hazırlanan Atatürk portreleri yer alıyor.

Sektörünün lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, anlamlı bir projeye imza attı. Şirket, “19 Genç Sanatçının Gözünden Atatürk” temasıyla dijital bir sergi düzenledi. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yıldönümünün de kutlandığı projede, genç sanatçılardan kendi perspektiflerinden Atatürk portreleri hazırlamaları istendi.

Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin yeni mezun genç sanatçılarıyla yapılan çalışma sonucu; yağlı boyadan dijital illüstrasyona, nakıştan tele, fotoğraftan kolaja farklı teknikler kullanılarak hazırlanan eserler arasından 19 çalışma seçildi. Buket Özen, Çiğdem Akgün, Emrah Ateşli, Ersen Boğutekin, Fatma Ziya, Kübra Kılıç, Mustafa Mutlu, Mustafa Yılmaz, Nesligül Cebesoy, Simge Demirel, Sinan Orakçı, Tolga Akmermer, Tuğba Akça, Umut Bahçeci, Veysel Daşçı, Volkan Parlak, Yaren Karakaş ve Yelda Kaya'nın eserleri, Aydem Enerji'nin internet sitesinde yayınlanacak dijital sergide görülebiliyor.

Sergideki eserlerin dijital ortamda sanatseverlerle buluşmasına imkan sağlayan projeyle; Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni portreleri ile kutlamak ve onu yansıtan yeni eserlerin paylaşılmasını sağlamak hedefleniyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Aydem Enerji Kurumsal İletişim Grup Direktörü Zeynep Arayıcı Korzay, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl farklı bir proje ile kutlamak istedik. Hem genç sanatçılarımızı desteklemek hem de bu 19 Mayıs'ın anlamına ithafen Atatürk'ü, gençlerin gözünden yansıtan portreleri ile anmak için bu çalışmayı hayata geçirdik. Bu heyecanımızı paylaşabilmek adına; farklı teknikler ile oluşturulan bu eserlerin görsellerini, isteyen herkesin paylaşımına açtık. Böyle önemli bir projede, BASE ile birlikte genç sanatçılarımızı desteklemek, Atatürk temalı yeni eserleri herkesin paylaşımına açmak bizim için çok değerli” dedi.