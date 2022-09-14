Aydem Enerji'nin Parla Solar Genel Müdürlüğü'ne Burak Bağcı getirildi

Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin iştiraki, güneş paneli üreticisi Parla Solar'ın Genel Müdürlüğü'ne Burak Bağcı atandı.

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Bünyesindeki 15 şirketi ile Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden olan Aydem Enerji'de Tümaş Mermer Genel Müdürü olan Burak Bağcı, Parla Solar'ın da Genel Müdürlük pozisyonuna getirildi.

Burak Bağcı, Uludağ Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını İşletme ve Yönetim üzerine Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Işıklar Holding'de Ürün Uzmanı olarak başlayan Bağcı, sırasıyla Gürsoy Grup'ta Fabrika Koordinatörlüğü, Endüstriyel Grup'ta Yönetim Direktörlüğü, Nalbantoğlu Metal'de Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Bağcı, 2018 yılından itibaren Tümaş Mermer Genel Müdürlüğü'nü yürütüyor.

Güneş paneli üreticisi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli güneş hücresi üreticisi olan Parla Solar, Denizli'deki fabrikasında yılda 600 bin panel ve 300 MW üretim kapasitesine sahiptir. Burak Bağcı yönetiminde gösterdiği başarıları ile dikkat çeken Tümaş Mermer ise, 24 saat üretim yapan ocak ve fabrikaları sayesinde Türkiye'nin en büyük doğal taş üreticilerinden biri konumunda yer alıyor.