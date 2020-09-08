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Aydem Perakende ile ‘Enerjik Sohbetler' başladı

Ege Bölgesi görevli enerji tedarik şirketi Aydem Perakende, kendi alanlarında uzman konukların yer alacağı “Enerjik Sohbetler’’ isimli dijital seminer serisi başlattı.

Ege Bölgesi görevli enerji tedarik şirketi Aydem Perakende, kendi alanlarında uzman konukların yer alacağı “Enerjik Sohbetler'' isimli dijital seminer serisi başlattı.



Kobi ve Kurumsal müşterilerine enerji tedarik hizmetlerinde çözüm ortağı olarak etkili bir iletişimi hedefleyen Aydem Perakende, pandemi döneminde öne çıkan konuların da ele alınacağı sohbetler ile kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik hizmetlerine yeni bir halka eklemiş oldu.



Enerjik Sohbetler'de finansal piyasalardan yeni normalde satış tekniklerine, kriz yönetiminden işletme gelişimine kadar pek çok konuya yer verilecek. Serinin ilk yayını, İzmir için en özel günlerden olan 9 Eylül 2020'de saat 16:30-17:30 saatleri arasında Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri'nin katılımı ile gerçekleştirilecek. Yayınlanacak ilk dijital seminerin konusu ise “İzmir ve İzmir'deki İş Hayatı” olacak.



Serinin yayınları Aydem Perakende'ye özel bir platform olan “yayinda.tv/enerjiksohbetler/login” sayfasında gerçekleştirilecek. Ayrıca yayın programı ve detaylı bilgiler www.aydemperakende.com.tr ‘den takip edilebilecek.

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