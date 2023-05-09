Aydem Yenilenebilir Enerji'nin FAVÖK'ü ilk çeyrekte 542 milyona ulaştı

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2023 yılı ilk çeyrek konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. 2023 yılı ilk çeyreğinde 542 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılık (FAVÖK) elde eden Aydem Yenilenebilir Enerji'nin varlık büyüklüğü 35 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaşan Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Katma değer odaklı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Toplam aktiflerimiz ilk çeyrekte 35 milyar TL'nin üzerinde devam etti. Santrallerimizde koruduğumuz yüksek emreamadelik seviyemizin yanı sıra etkin portföy yönetimimiz ile birlikte ilk çeyrekte FAVÖK'te, 541 milyon 978 bin TL'ye ulaştık” dedi.

2023 yılı ilk çeyreğinde Eurobond tahvil ihracı ve hisse alımlarının devam ettiğini işaret eden Keha, “İlk çeyrekte, toplam 1 milyon 679 bin ABD Doları nominal değerde şirketimizin Eurobond'larını geri alarak, borçluluğumuzu azaltmaya devam ettik. Sene başından bu yana sürdürdüğümüz pay (hisse) geri alımlarımız ise 2 milyon 605 bin 26 adete ulaştı” diye konuştu.

“Uşak Hibrit GES ve rüzgar kapasite artışı projelerimiz, 2023 yılı üretimimize önemli katkı sağlayacaklar”

Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek üretimini değerlendiren Ömer Fatih Keha, “Yılın ilk çeyreğinde yağışlar beklentinin altında seyretti ve bu durum üretimimizi olumsuz etkiledi. İlk çeyrek finansal beklentimizin altında kaldı. Nisan ve Mayıs aylarında yağan yağmurlar sayesinde enerji üretimimiz toparlandı. Şubat ayında bakanlık kabulünü gerçekleştirdiğimiz ve şirketimizin ilk güneş enerji santrali olan Uşak Hibrit GES ile yıl içerisinde peyderpey devreye alacağımız rüzgâr kapasite artışları, kaynak çeşitliliği yatırım stratejimizin parçası olmasının yanında 2023 yılı üretimimize de önemli katkı sağlayacaklar” şeklinde konuştu.