Aydem Yenilenebilir Enerji'ye Uluslararası İş Güvenliği Üstün Başarı Ödülü

İş sağlığı ve güvenliği konusunda dünyanın en saygın kurumlarından olan İngiltere merkezli British Safety Council'ın Londra'da düzenlediği Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde Aydem Yenilenebilir Enerji, en üst derece olan “Üstün Başarı” ödülüne layık görüldü. Bu yıl 65'incisi gerçekleştirilen törende Aydem Yenilenebilir Enerji, sektöründe Türkiye'den “Üstün Başarı” derecesi alan tek şirket oldu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda dünyanın en saygın kurumlarından olan, İngiltere merkezli British Safety Council'ın her yıl düzenlediği Uluslararası İş Güvenliği Ödül Töreni, Londra'da gerçekleştirildi. Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk kez katıldığı Uluslararası İş Güvenliği Ödül değerlendirmesinde 51 puan ile en yüksek seviye olan “Üstün Başarı” derecesini elde etti. Ülkemizden 250'yi aşkın şirketin katıldığı organizasyonda Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye'de enerji sektöründe “Üstün Başarı” ödülü alan tek şirket oldu.

Londra'da düzenlenen törende şirket adına ödül, Aydem Enerji SEÇ ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Çelebi'ye takdim edildi. Çelebi, “Sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek için, ‘önce insan' mottosuyla hareket ediyor, faaliyetlerimizin sağlık, emniyet ve refah kriterlerine uygun olarak hayata geçmesi için çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için riskleri minimize etmeyi hedefleyen bir yaklaşımla ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uyguluyoruz. Bu bakış açımız ve beraberindeki faaliyetlerimizle ilk kez katıldığımız British Safety Council'ın Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde ‘Üstün Başarı' ödülü aldığımız için son derece gururluyuz. Bu alandaki başarılarımızın devam etmesi adına ekip olarak daha da gayret göstereceğiz” dedi.