Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salımının engellenmesiyle 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ege Bölgesi'nin olduğu kadar Türkiye'nin de önemli merkezleri olan Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlayan otoyolun Kapıkule'den başlayarak Marmara ve Ege'yi kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edeceğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ‘Yol medeniyettir' diyerek bizlere gösterdiği hedef doğrultusunda tüm zorlukları göğüsleyerek vatanımıza ve milletimize hizmet vermeyi kendimize amaç edindik. 20 yıl içinde karayollarında 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu tam 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometrenin üzerine çıkardık. Milletimiz bizi çok iyi bilir; bizler sloganla değil, yaptıklarımızla konuşuruz. Ülkemizin yalçın kayalarını, dağlarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Bu süreçte dünyada yap-işlet-devret modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi ile Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık. Ankara-Niğde Otoyolu'nu açarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Asya-Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete aldık. 18 Mart Zaferi'nin yıl dönümünde milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafiği, güvenli ve akıllı yollarla Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşmasını sağladık. YİD yöntemi ile hayata geçirdiğimiz bu projelerdeki başarılarımızın, yatırımcılara güven verdiğini görüyoruz” diye konuştu.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun da YİD modeli ile hayata geçirildiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Tamamlandığında memleketimize kattığımız pek çok eser gibi bu projemiz de Türkiye'nin rekorlar kırdığı bu dönemdeki yerini alacaktır. Sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Denizli ile Aydın illerimiz otoyol ile bağlanacak. Bildiğiniz gibi bu illerimiz tarım ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası da olan bölgemizin ulaşım altyapısını İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile ciddi biçimde güçlendirdik. Aydın-Denizli Otoyolu; İzmir-Aydın arasındaki kesimi işletmeye açılan İzmir-Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nun bir bölümünü oluşturmakta. Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis ediyoruz. Tabii böylece Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında geçit konumundaki Denizli ve Aydın illerimizin önemi daha da artıyor. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler, otoyolumuzla gelişecek, bölgemizin tarım alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecek” şeklinde konuştu.

"Yıllık 731 milyonlu tasarruf sağlanacak"

Bakan Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu projesinin detaylarıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“Aydın-Denizli Otoyolu'muzun temelini Kasım 2020'de attık. 140 kilometresi ana yol, 23 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki güzergahta çalışmalar yapıyoruz. Aydın ve Denizli illeri arasında mevcut D-320 Karayolu üzerinde 45 adet sinyalize kavşak bulunuyor. 126 km'lik bu güzergâhın ulaşım süresi yaklaşık 2 saatten otoyolumuz ile Aydın-Denizli ulaşımı 70 dakikaya düşecek. Zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salımının engellenmesiyle 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek. Gördüğünüz gibi yollarımız kısaldıkça, hız, konfor, güvenlik, tasarruf ve tabii ki kalkınma artıyor. Denizli'mizin öneminin farkındayız. Bunun için ulaşım ağını güçlendirecek her projeyi yakından takip ediyoruz. Denizli'de 2002 yılına kadar 67 km bölünmüş yol yapılmışken, 2003-2022 yılları arasında yüzde 551 artışla 369 km daha yaparak toplamda 436 km bölünmüş yol ağına ulaştık.”

Aydın-Denizli Otoyolu dışında devam eden 11 karayolu projesinin daha olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Buradan sonra onlardan biri olan 32 kilometre uzunluğundaki Denizli Çevre Yolu'nun 14 kilometre uzunluğundaki 2. kısımda yer alan çalışmaları inceleyeceğiz. Honaz Tüneli'nin dahil olduğu bu 2. kısım da Denizli açısından çok önemli. Projede inşa edilen 640 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerine ilişkin işlerde projelendirme ve kurulum çalışmaları da devam ediyor. Ülkemiz ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı titizlikle, devlet aklı ve planlamasıyla inşa etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ciddiyeti pekiştiren en önemli çalışmalardan biri olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki ülkemizin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeyi sürdüreceğiz” dedi.

16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle Türkiye'nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ne ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor. Ege Bölgesi'nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun Ege ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Denizli Valisi Al Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Denizli milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.