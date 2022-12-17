Ayılar ve yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar hırsızların hedefi oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda doğal yaban hayatını ve özellikle ayıları izlemek için kurulan fotokopanları çalan hırsızlar, ihbar üzerine düğmeye basan JASAT ekibi tarafından saklandıkları yerden kıskıvrak yakalandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleşen hırsızlık olayı pes dedirtti. Denizli Orman İşletme Şefliği tarafından Cankurtaran Mevki ormanlık alanına yaban hayatı ve özellikle ayıları izlemek için kurulan fotokapanlar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Fotokapanları yerinde bulamayan orman ekipleri durumu Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ile Jandarma'nın Dedektifleri olan JASAT, hırsızlık olayını ayrıntılı olarak araştırmaya başladı. Yapılan inceleme sonrası fotokapanları İsmail Y.(56) ile Kemal A. (28) isimli şahısların çaldığını belirledi.

Gerçekleşen operasyon ile birlikte iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada çaldıkları fotokapanlar bulundu ve tekrar Denizli Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Y. ile Kemal A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.