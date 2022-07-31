Aynı bölgede çıkan 2. yangın büyümeden söndürüldü

Denizli'nin Babadağ ilçesinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangın tekrar alevlendi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Babadağ ilçesine bağlı Kıranyer Mahallesi Taşdelen mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine orman, itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda belediye araçları sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verdi.

2 gün önce aynı noktadan tekrar yangın çıktı

Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, hem havadan hem de karada müdahale ile yangını ilerlemeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.