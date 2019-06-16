AYT sınavı sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Denizli'de saat 13.15'te sona erdi. Kentte 22 bin 457 aday, 70 sınav merkezinde bin 235 solanda sınava girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Kentte 22 bin 457 aday 70 sınav merkezinde bin 235 salonda saat 10.00'a kadar binalara giriş yaptı. Adaylara verilen 180 dakikalık süre saat 13.1'te sona erdi.

YKS'nin diğer son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise bugün saat 15.45'te yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.