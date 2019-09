Azeri Bakanın kardeşi, Denizli'de şifa buldu

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Hadi Rajabli'nin kız kardeşi Rubaye Recebova, Denizli'de kolonoskopi oldu.

Geçtiğimiz ay Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yönetimi karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, fikir alış verişi yapmak ve ortak faydalarda buluşmak için Azerbaycan Hükümeti ile görüştü. Bu görüşmeden sonra Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Hadi Rajabli'nin eşi Mehriban Receblli, kızları Günay Aliyeva, Ulviyye Tahirli ve kız kardeşi Rubaye Recebova Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ni ziyaret etti. Misafirler hastane yetkilileri ile görüştü. Daha sonra hekimler ziyaret edilerek yapmış oldukları operasyonlar hakkında bilgi alındı.

Bu ziyarette Hadi Rajabli'nin kız kardeşi, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya ile görüşüp rahatsızlığını belirtti. Yapılan kontrollerin ardından kolonoskopi kararı alındı. Başarılı bir şekilde operasyon tamamladı. Sağlığına kavuşan Rubaye Recebova bugün doktorlara ve hastaneye teşekkür etti.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Hadi Rajabli'nin kızı Ulviyye Tahirle, Bakü'den selam ileterek, “Denizli'ye ilk defa geldik. Her şeyi ile hayran kaldık. Pamukkale'si ile, havası ile, heybeti ile ama ben doktor olarak hastaneyi ziyaret ettim. Hastanenin her kapısını çaldım, doktorları ile görüştüm. Demem o ki; her şey çok güzel yapılmış. Hem teknoloji, hem doktorların bilgisi tabi ki katkı üzerine hem de yeni izolasyon bulduk. Her şeye hayran kaldık. Hangi konuda müracaat ettiysek ‘buyurun' dediler. İnşallah her şey güzel olur. Beni hayran ettiren, bizde olmayan, her doktorun kendi ultrason cihazı var. Bizde normalde kadın hastalıkları doktoru baktı sana, seni ultrasona yollar. Size başarılar dilerim. Çok önde gelen bir hastane. Türkiye'de ki hastanelerin fiyatları çok ucuz. Bu toprağa, bu mekana ve sizin ülkenize. Çiğdem Hanım'a, Murat Bey'e, Altun Bey'e çok teşekkür ederiz” dedi.

Azeri heyet Denizli'den memnun ayrıldı.