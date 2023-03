Azman güvercinleri güzelliğiyle yarıştı

Denizli'de güvercin yetiştiricileri Azman Irkı Güvercin Güzellik yarışmasında bir araya geldi. Yarışmaya katılan 103 güvercin jüri tarafından üç kategoride genç, yetişkin, dişi, erkek olmak üzere 12 gurupta değerlendirildi.

Denizli'de güvercin yetiştiricileri arasında 2023 yılı Azman Irkı Güvercin Güzellik yarışması düzenlendi. Denizli'de yetiştirilen 4 endemik güvercin ırkından birisi olan Azman güvercinin 10. kez yapılan Irk güzellik yarışmasına 103 güvercin katıldı. Yarışmaya katılan güvercinler jüri tarafından renk düzeni olarak düz beyaz, kesme kuyruk ve ciba kategorilerinde genç ve yetişkin ile dişi ve erkekler olmak üzere ayrı ayrı toplam 12 grupta değerlendirmeye alındı. Yarışmada Dr. Hayri Ün kontrol hakemi, Şükrü Akay, İrfan Büyükdağ ve Serkan Demir puanlama hakemleri olurken, Numan Bilgihan ve İskender Damgacı da gözlemci olarak görev aldılar. Hakemler tarafından her kategoride ilk beş dereceye giren güvercinler belirlenmeye çalışıldı.

Zeki Ergül anısına yarıştılar

Yarışma kontrol hakemi Hayri Ün, “Bu yıl 10. gerçekleştirdiğimiz Denizli Azman güvercin yarışmamızı sevilen güvercin yetiştiricisi yakın zamanda vefat eden Zeki Ergül anısına düzenledik. Her yarışmadan sonra yetiştiricilerimizin daha da bilingilendirildiğini ve güvercinlerimizin ırk özellikleri ile korunduğunu, çoğaldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Hakemlerimiz özellikle beyazlar ve kesme kuyruk kategorilerinde kuşların derecelerini belirlemekte zorlandılar. Bunun yanında bazı kategorilerde ise hiçbir güvercin dereceye layık görülmedi. Bu kategorilerdeki güvercinlerimizin üzerinde hassasiyetle çalışılması gerekiyor. Yıllarca emek verip yarışmaya katılan arkadaşlarımızın tamamını tebrik ederiz” dedi.

Dereceye giren güvercinler

Hakem değerlendirmelerine göre dereceye giren güvercinlerin sıralaması aşağıdaki şekilde oluştu. Düz Beyaz Yetişkin Erkekler de Ömer Erbil birinci, Özgür Türemen ikinci, Seven Şahal üçüncü, İsmail Gülhan dördüncü ve Hikmet Cebeci'nin güvercini beşinci oldu. Düz Beyaz Yetişkin Dişi kategorisinde Haluk Ağdaş'ın güvercini birinci, Kubilay Kılıç ikinci, Çağlar Garip üçüncü ve Özgür Türemen dördüncü oldu. Kesme Kuyruk Yetişkin Erkekler kategorisinde Hikmet Cebeci'nin güvercini birinci, Bülent Engin ikinci, Özgür Türemen üçüncü, Gökhan Genççiftçi dördüncü ve Bünyamin Arslan beşinci oldu. Kesme Kuyruk Yetişkin Dişi kategorisinde Adem Benzeyen'in güvercini birinci, Özgür Türemen ikinci, Hikmet Cebeci üçüncü ve Oktay Bitiktaş dördüncü oldu. Kesme Kuyruk Genç Erkekler kategorisinde Seven Şahal'ın güvercini şampiyonluğu ve ikinciliği kazandı, Samet Ertürk'ün güvercini ise üçüncü oldu. Ciba Yetişkin Erkekler kategorisinde Oktay Bitiktaş'ın güvercini birinci, Seven Şahal ikinci ve İdris Balta üçüncü oldu.