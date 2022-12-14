Baba kız anı hastanede şifa dağıtıyor

yılında, aynı hastaneye hekim olarak atanan kızı Doktor Fatma Erdoğan ile birlikte çalışmaya başladı. Hekim baba ve kızı birlikte çalışmanın mutluluğu içinde şifa dağıtıyorlar.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne atanan Pratisyen Doktor Fatma Erdoğan, çifte mutluluğu bir arada yaşıyor. En büyük hayali olan hekimliğini icra eden Dr. Fatma Erdoğan aynı zamanda ilk görev yeri olan Servergazi Devlet Hastanesi'nde babası Doktor Birol Erdoğan ile acil serviste omuz omuza nöbet tutuyor. 28 yıldır hekimlik yapan Dr. Birol Erdoğan kızıyla birlikte aynı hastanede görev yapmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek; “Servergazi Devlet Hastanesi'nde 4 yıldır çalışıyorum. Kızım bu yıl okulunu bitirdi ve Bakanlığımızın ataması ile burada göreve başladı. Elimizde büyüdü, şimdi aynı mesleği yapıyoruz. Aynı yerde çalıştığımızı öğrenen hastalar yada diğer sağlık çalışanları olayı ilk duyduklarında biraz şaşırıyor. Sonra ne güzel baba-kız aynı yerde çalışıyorsunuz diye güzel tepkiler veriyorlar” dedi.

Hastanede baba-kız ilişkisini bir kenara bırakarak usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden baba Erdoğan, “Kızımın meslek seçimi konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadım. Ama tabi beni gördükçe doktor olma hayali kurmuş. İyi ki de hayal kurmuş. Şimdi birlikte çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Herkese nasip olmaz böyle bir duygu. Meslek içerisinde her şeyi okuldan öğrenmesi imkansız bazı şeyleri yaşayarak öğrenmesi lazım. Bu noktada benim tecrübelerimden faydalanıyor. Neler yapması gerektiğini, hastaların durumuna göre hangi tedaviyi uygulaması gerektiğini söylüyorum. Kızıma meslek hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Çocukluğumdan beri en büyük hayalim hekim olmaktı"

Mesleğe babası ile aynı hastanede görev yaparak başlamasının kendisini ayrı bir motive ettiğini söyleyen Dr. Fatma Erdoğan da şunları söyledi:

“İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yerim babamın da hekimlik yaptığı Servergazi Devlet Hastanesi oldu. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim hekim olmaktı. Önümde babam gibi bir örnek aldığım birisi vardı. Onu gördükçe çok çalıştım ve şuanda babamla aynı hastanede görev yapıyorum. Tabi babamın tecrübelerinden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyorum. Herhangi bir durumla karşılaştığımda babam hemen yardımıma koşuyor, neler yapmam gerektiği konusunda bilgiler veriyor. Sevdiğim mesleği yapmanın ve bu mesleği babamla birlikte yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah uzun yıllar birlikte görev yaparız”