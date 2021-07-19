Baba ve oğulun yarıştığı seçimde üyeler birbirine girdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde baba ve oğulun yarıştığı Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi genel kurulunda üyeler oy için birbirine girdi. Yoğun kalabalığa çok sayıda polis ekibi müdahale ederek güçlükle sakinleştirdi.

Buldan ve Yenicekent Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi genel kurulu yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimde oğul Oral Çalışkan ile baba Reşat Çalışkan karşı karşıya geldi. Ali Tunaboylu METEM'de yapılan genel kurulda faaliyet raporları ve bütçe görüşmeleri okundu ve oylanmasının ardından seçimlere geçildi. Seçim sırasında iki tarafın üyeleri arasında gergin anlar yaşandı. Oy için bir

anda tartışmaya başlayan üyeler kavga etmeye başladılar. Kalabalığın birbirine girdiği kavgaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yoğun kalabalığa müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştı. Ara ara tartışma seslerinin yükseldiği kurulda kavga büyümeden sonlandırıldı. Yapılan açık oylamada baba Reşat Çalışkan 160 oy ile oğlu Oral Çalışkan'ın aldığı 85 oy karşısında galip gelerek tekrar başkanlığa seçildi. Katılan üyelere teşekkür eden Başkan Reşat Çalışkan “Buldan ve Yenicekent Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak elimizden gelen gayreti göstererek üyelerimize hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kongremizin esnaf ve sanatkarımıza, camiamıza ve Buldan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.