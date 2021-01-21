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Babaannesini öldürüp gidip polise teslim oldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren genç suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren genç suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.


Olay, saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında yaşanan tartışma sonucu 73 yaşındaki babaannesi Hatice Bodur'u öldüren torunu Mahmut Bodur (19), suç aletiyle birlikte Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.


Cinayet zanlısı torunun ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, yaşlı kadının yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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