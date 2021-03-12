Bağbaşı'na kapalı pazaryeri ve katlı otopark müjdesi

İlçenin yoğun nüfusa sahip mahallelerinden olan Bağbaşı'na kapalı pazar yeri ve katlı otopark yapılacak.

İlçe sınırları içindeki 61 mahallenin sorunlarını birer birer tespit eden Pamukkale Belediyesi, bu sorunlara yönelik özel çalışmalar yapmaya devam ediyor. Nüfus olarak ilçenin en kalabalık mahallelerinden olan Bağbaşı'nda kapalı pazar yeri ve katlı otopark ihtiyacı ön plana çıkıyordu. Konuyla ilgili olarak alanda incelemeler yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çözüm ile ilgili ilk adımı attı. Pamukkale Belediye Meclisi Mart ayı oturumunda konu gündeme geldi. Bağbaşı Mahallesinde 7988 ada 1 parselde bulunan 2493 m2 büyüklüğündeki belediye hizmet alanının park alanına, 446 parsel 2 adada bulunan 2573 m2 büyüklüğündeki alan ise pazaryeri ve katlı otopark alanına dönüştürülmesi konusu Pamukkale Belediye Meclisi'nde görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Buna göre Bağbaşı Mahallesinde park yapılacak alan ile kapalı pazar yeri ve katlı otoparkın yerleri belirlenmiş oldu.

Proje hazırlanıyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Bağbaşı Mahallesinin en büyük sorunlarından birinin kapalı pazar yeri ve katlı otopark olduğunu ifade ettiğini belirterek, “Bu mahallemizde pazar günleri açık pazar kuruluyor. Planda pazar yeri olarak görülen yerin içinden kanal geçtiği için katlı pazar yeri yapmak mümkün olmuyordu. Bu alanı park alanına çevirip, yaklaşık 600 metre mesafede bulunan park alanını da pazar yeri ve katlı otopark alanına çevirmesi konusu meclisimizden oybirliği ile geçti. Bu ilk adımdan sonra yapılacak olan kapalı pazar yeri ve çok katlı otopark ile ilgili projesini belirlemek olacak. Burada 3 ya da 4 katlı olarak planlanan pazar yerinin pazar kurulan günler dışında bölgenin otopark ihtiyacını karşılamasını hedefliyoruz. Bu pazar yeri ve çok katlı otoparkın yapımına yakın zamanda başlamak istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak her mahallenin kendine özgü var olan sorunlarına çözümler bulmaya devam edeceğiz” dedi.