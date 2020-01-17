Bağdatlı Salih Ahmed şifayı Denizli'de buldu

DENİZLİ (İHA) – Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelen 47 yaşındaki Qays Salih Ahmed, sağlığına Denizli'de kavuştu.

Irak'ta yaşayan Bağdat doğumlu 47 yaşındaki Qays Salih Ahmed spor yaptığı sırada ters hareketten dolayı omuz kaslarında yırtılma oluştu. Irak'ta çare bulamayan Salih Ahmed Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarını tercih etti. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arif Süleyman Hatay ile Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya'nın müdahaleleri ile sağlığına kavuştu. Dr. Arif Süleyman Hatay uyguladığı tedavi yöntemi ile 47 yaşındaki hastanın şiddetli ağrılarına son verdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arif Süleyman Hatay'ın ameliyatından sonra Bağdatlı Salih Ahmed'e Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya müdahale etti. Dr. Kaya, daha önce Irak'ta geçirdiği hemoroid ameliyatı sonrasında anal apse ve fistül oluşan Salih Ahmed'e anal apse drenajı debritmanı gerçekleştirdi.

“Gece uyutmayan ağrılarla baş ediyordum”

Geçirdiği ameliyatlardan sonra ağrılarının azaldığını dile getiren Salih Ahmed, “Doktorlarım Arif Süleyman Hatay ve Özgür Kaya'ya hem ilgilendikleri hem de beni sağlığıma kavuşturdukları için çok teşekkür ederim, özellikle omuzumda oluşan yırtık yüzünden gece uyutmayan şiddetli ağrılarla baş ediyordum” dedi.

47 yaşındaki Salih Ahmed, Dr. Hatay'ın yönlendirmesi ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde Fizik Tedavi'ye başladı.