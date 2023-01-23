Bağırmayan Anneler'in yazarı kadınlarla buluştu

Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizlililerle bir araya getirmeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Aile Atölyesi programı çerçevesinde “Bağırmayan Anneler”in yazarı Hatice Kübra Tongar'ı kadınlarla buluşturdu.

Denizli'de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanı sıra sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir ile Aile Atölyesi programının ikinci konuğu ünlü yazar Hatice Kübra Tongar odu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağırmayan Anneler adlı kitabın da yazarı olan Tongar, çocuk-anne ilişkileri başta olmak üzere aile hakkında muhteşem bir sunum yaptı. Çocuklara karşı bilinçli ebeveynler olmanın ve onları dinlemenin önemine değinen Tongar, kendine has anlatımı ile salonu kendine hayran bıraktı.

Büyükşehir ile Aile Atölyesi sürecek

Programın sonunda sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çok güzel bir konferans gerçekleştiğini belirterek, yazar Tongar'a teşekkür etti. Büyükşehir ile Aile Atölyesi programının devam edeceğini, birbirinden özel konukları ağırlamayı sürdüreceklerini kaydeden Başkan Zolan, ailenin önemini vurgulayarak, “Toplum, şehir ve ülke olarak varlığımızı devam ettirebilmemiz anlamında aile çok çok kıymetli” dedi. Başkan Zolan daha sonra günün anısına yazar Tongar'a üzerinde Denizli horozu kaidesi bulunan bir plaket verdi. Programın sonunda yazar Tongar kitaplarını imzaladı.