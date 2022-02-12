Bağlama atölyesinden türkü ziyafeti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Bağlama Atölyesi tarafından gerçekleştirilen "Türk Halk Müziği" konseri yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran sanatseverler yaklaşık 2 saat süren konseri büyük bir beğeniyle izledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Bağlama Atölyesi, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türk Halk Müziği" konseri düzenledi. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevilen türküleri alkışlar arasında seslendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Bağlama Atölyesi Korosu sanatçıları, şef Özgür Doğan yönetiminde Denizlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran sanatseverler yaklaşık 2 saat süren konseri büyük bir beğeniyle izledi. Konserde sahne alan 6 yaşındaki Zeynep Buğlem ile 10 yaşındaki Mehmet Eren Baytemir kardeşlerin müthiş performansı izleyenleri büyüledi.

"Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz"

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, konsere katılan vatandaşlara, ayrıca güzel sesleri ile gece renk katan sanatçılara teşekkür ederek, "Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu özel buluşma Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımıza sunduğu bu güzel hizmete sahip çıktığını gösteriyor. Sizler burada olduğunuz sürece bizler sizlere program yapmaya devam edeceğiz. Denizli denilince sanat, kültür, sağlık ve güzel şeyler konuşulsun diye gayret ediyoruz" dedi.

Konserler sürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın şehir dışı programı nedeniyle konsere katılamadığını kaydeden Değirmenci, "Bu imkanı bize sunan Büyükşehir Belediye Başkanımızın sizlere çok selamı var. Sizler gayret ettiğiniz, rağbet ettiğiniz ve sizlerden destek geldiği sürece inşallah konservatuarımız bağlama atölyesi, gençlik, çocuk, halk ve sanat müziği korolarımızla Denizlimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Programlarımız devam edecek" diye konuştu.