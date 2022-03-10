Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor

Denizli'de Mart ayının başında yüzünü gösteren kar yağışı, tekrardan ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği 2 ilçede ise eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.

Denizli'de bahar ayında kar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kente bağlı ilçelerde kar yağışı başladı. Acıpayam ve Çameli ilçesini daha çok etkisi altına alan kar, bir çok bölgeyi ise beyaza bürüdü. Saatler geçtikçe yoğunlaşan ve ulaşımı da etkileyen kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

Yapılan açıklamada Acıpayam ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği, Çameli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Gün boyu etkisini sürdürmeye devam eden karın Çameli-Fethiye yolunda ise zaman zaman aksamalara neden olduğu öğrenildi.