Bahar yağmurları arıcıların yüzünü güldürdü

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, bu sene mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmurların bal üreticilerini sevindirdiğini söyledi. Yağışlarla birlikte doğadaki arıların bal topladığı çiçeklerin ve bitkilerin daha yoğun açtığını bunun da bal üretimine olumlu katkıları olduğunu anlatan Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, “Denizli olarak birliğimize üye arıcılarımıza ait 110 bin kovanda Türkiye bal üretiminin yüzde 2'lik kısmını karşılıyoruz. Bu yıl bahar yağmurları çok güzel yağdı. Yağışlarla birlikte doğada arıların polen topladığı çiçekler yoğun açtı, bitki türleri adeta coştu. Doğadaki bu canlılık bizim bal üretimimize de olumlu yansımaya başladı. Önümüzdeki yaz aylarında muhtemel bir kuraklık yaşanmazsa bahar yağmurlarının etkisiyle bal üretimimiz yüzde 40-50 Aralığında artar. Bal üreticimizin yüzü biraz olsun güler.” dedi.

Denizli'de yılda 1200-1500 ton aralığında çiçek ve çam balı üretiminin yapıldığını hatırlatan Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, “Yağışlarla birlikte çam balı üretiminde arıların faydalandığı çam ağaçlarının gövdesinde yaşayan ‘Çam pamukklu böçeği' sayısınında arttığını görüyoruz. Çam balı üretiminin olmazsa olmazı bu böcekler sayesinde bu yıl da çam balı üretimimizde büyük artış bekliyoruz. Doğadaki çam ağaçları yağmur ve kar yağışlarıyla suyunu ne kadar çok alırsa bu ağaçların gövdesinde yaşayan ve ağaçtan beslenen böceklerinde sayısı ve ömürleri uzun oluyor. Onun için bu yıl çam balı üretimimizden de umutluyuz. Önümüzdeki dönemde çiçek ve çam balı hasatlarımız başladığında en net verileri hep birlikte göreceğiz. Yağışların sürmesini bekliyoruz. Bu yağışlardan sonra inşallah yaz aylarında bir kuraklık yaşanmaz” diye konuştu.