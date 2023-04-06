Baharın gelmesiyle birlikte Pamukkale'de yoğunluk başladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken beyaz cennet Pamukkale, baharın gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısını artırarak turistlerin ilgi odağı oldu.

‘Beyaz Cennet' olarak da bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye havaların ısınmasıyla beraber bahar geldi. Hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler travertenlere kendilerini atarak doyasıya vakit geçirdi. Bahar tatili için Pamukkale'yi tercih eden vatandaşlar, güzelliği ile görenleri cezbeden bembeyaz travertenlerin üzerinde ve Hierapolis Antik Kentinin eşsiz doğasında gezintinin tadını çıkardı. Şenlenen Pamukkale'yi bahar ayında ise en çok tercih eden Uzak Doğu'dan gelen turistler oldu. Ayrıca, kışın en çok 4 mevsim 36 derece olan termal suyu ile ilgili odağı olan Pamukkale, bu sene içinde ise hedefi en üst seviyede tutarak ziyaretçi sayısını katlamayı hedefliyor.

“Beyazlık gerçekten muazzam”

Herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Nuri Altıntepe, “Hava güzel ve bugünü boş geçirmeyelim diye buraya geldik. Burada vakit güzel ve eğlenceli geçiyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Burası devamlı kalabalık. Beyazlık gerçekten muazzam ve yerli ile yabancı turistler rağbet gösteriyor” dedi. Ege turuna çıkan Erdem Karakaş ise “Ankara'da geldim. Değişik olsun diye burayı tercih ettik. İnşallah Ege Bölgesi'ni güzelce dolaşacağız. Ailemle beraber keyifli bir gün geçiyoruz. Yoğunluk tabi yavaş yavaş artıyor. Sabah sakindi ama öğleye doğru kalabalıklaştı” diye konuştu.

"Nisan ayında büyük bir patlamada bekliyoruz"

Genellikle günü birlik gelindiğini ifade eden Pamukkale Turizm Derneği eski Başkanı Nurettin Koçak, “Burası pandemiye ve kış olmasına rağmen yoğun misafir ağırladı. Soğuk havaya rağmen buranın suyu 36 derece sıcaklığında ve vücut ısısına eşit olduğundan dolayı sağlığa da faydalı. Tabi 100 kilometre ilerde bulunan Karahayıt suları da şifalı olduğu için ziyaretçi sayısı çok oluyor. Burası tarihi, coğrafi ve birçok güzel özellikleriyle adından söz ettiren önemli bir yerdir. Avrupa'da bulunanlar daha çok Pamukkale'ye günü birlik gelip gidiyor. Uzak Doğu'dan gelen çok fazla misafir oluyor. Pakistan ve Hindistan gibi Uzak Doğu Ülkelerinden gelenlerin sayısı çok fazla. Burası günden güne şenlenecek ve bunun işaretini de veriyor. Nisan ayında büyük bir patlamada bekliyoruz” dedi.

İş için Denizli'ye gelen Müslüm Kendirci, “Gaziantep'ten buraya iş için geldim. Gelmişken burayı da görmek istedim. Tabi burası bizim geçmişimiz ve güzel bir görselimiz. Bizim için Pamukkale çok değerli. Bu güzelliği görmek için defalarca gelinebilir” şeklinde konuştu.