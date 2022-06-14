Bahreynli gençler Işıklı Gölü'ne hayran kaldı

etabında 14 katılımcı Çivril'e geldi. Katılımcılar kent hakkında genel bilgiler aldıktan sonra yeşille maviyi buluşturan Işıklı Gölü'nde nilüfer çiçekleri arasında kayıkla tur yaptı.

Türkiye-Bahreyn Uluslarası Gençlik Değişimi'nin ilk etabı 10 katılımcı ile 12-17 Mart 2022 tarihleri arasında Bayreyn'in Manama şehrinde yapılmıştı. Türkiye- Bahreyn Uluslarası Gençlik Değişiminin 2. etabı da tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahreyn merkezli Arab Voluntary Union sivil toplum kuruluşu arasında yürütülen projenin devamı olan “Kültürler arası Öğrenme ve Gönüllülük” temalı Uluslarası Gençlik değişiminin 2. etabı Denizli'de düzenlendi. Programda iki ülke gençleri gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde kültürlerarası etkileşimde bulunarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Denizli'nin Çivril İlçesine gelen Bahreynli 14 katılımcı Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ı ziyaret etti. Vural, Çivril'in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini anlattı. Öğrenciler ise Vural'a ülkeleri ve program hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Vural, öğrencilere Yeşil Çivril Belediye Spor armalı atkı ve şapka hediye etti. Yeşille maviyi buluşturan Işıklı Gölü'nde nilüfer çiçekleri arasında kayıkla tur yapan konuk gençler, son olarak Gümüşsu Mahallesi'nde kiraz bahçelerini ziyaret etti.