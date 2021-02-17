Bakan Kasapoğlu, Denizli Büyükşehrin spor yatırımlarını inceledi

Büyükşehir'in gençlere ve spora verdiği önemden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, Başkan Zolan'a çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi kente kazandırdığı 8 kapalı yüzme havuzundan biri olan İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ni inceledi, sporcularla bir araya geldi. Ziyarete Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve beraberindekiler katıldı. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Büyükşehir Belediyespor yüzme, judo, karate ve tekvando takımı sporcuları ile bir araya geldi. Sporcularla yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, müsabaka ve şampiyonalara hazırlanan gençlere başarı dileklerinde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde 4, ilçelerde 4 olmak üzere 8 ayrı yüzme havuzu ve spor kompleksi kazandırmasının büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, yapılan yatırım ve çalışmalar nedeniyle Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

Uluslar arası standartlarda yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Kayalar Mahallesi'nde yapımı planlanan yeni şehir stadyumu inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemeye Bakan Kasapoğlu ile birlikte Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile beraberindekiler katıldı. Stadyumun yeri ve konumu hakkında proje üzerinde Bakan Kasapoğlu'na ayrıntılı bilgi veren Başkan Osman Zolan, stadyumun uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılacağını kaydetti.