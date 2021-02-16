Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere; “Sizler yarınların yöneticileri, iş insanlarısınız”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada; “Sizler yarınların yöneticileri, iş insanlarısınız. Sizlerin daha iyi yetişmeniz gerekir. Birlikte konuşup, tartışıp istişare ederek sizin için daha iyi imkanları oluşturacağız” dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Denizli'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi ziyaret etti. Başkan Örki'nin karşıladığı Bakan Kasapoğlu'na Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile beraberindekiler eşlik etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. İlçede yapılması düşünülen spor kompleksleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Örki, Bakan Kasapoğlu'ndan yapılacak olan çalışmalar için destek istedi. Başkan Örki, Bakan Kasapoğlu'na Çeşm-i Bülbül, ilçede yetişen lavanta ve kekikten oluşan buket ile çeşitli hediyeler verdi.

“Amacımız gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Pamukkale Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen Denizli Gençlik ve Spor Buluşması'nda Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “2015 yılında kurulan Pamukkale Belediyespor 10 branşta faaliyetlerine devam ediyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız 3. Lig'de, kadınlar voleybol takımımız da 2. Lig'de mücadele ediyor. Diğer branşlarda da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak” dedi.

“Sizin için daha iyi imkanlar oluşturacağız”

Denizli'ye geldiği andan itibaren gençlerin ve ili yönetenlerin heyecanını gözlemlediğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanması için bizler gereken ne varsa yapıyoruz. Sizler yarınların yöneticileri, iş insanlarısınız. Sizlerin daha iyi yetişmeniz gerekir. Sizler de sunulan bu fırsatları iyi değerlendirerek irfan sahibi, ahlak sahibi örnek insanlar olacaksınız. Biz bugüne kadar olduğu gibi sizlerin de katılımcılığı ile gereken neler varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de katılımcılığı bizler için çok önemli. Birlikte konuşup, tartışıp istişare ederek sizin için daha iyi imkanları oluşturacağız. Pamukkale Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Protokol imzalamak için yine Denizli'ye geleceğiz. O zamana kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekiler Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün sporcularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.