Bakan Kirişci, Denizli'deki depremzedelerle birlikte oruç açacak

Dr. Vahit Kirişci, yarın Denizli'deki yurtlarda barınan depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluşacak.

Dr. Vahit Kirişci, çeşitli programlara katılmak üzere 04 Nisan 2023 Salı günü Denizli'ye gelecek. İlk önce Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde tarım sektörü temsilcileri ile toplantı gerçekleştirecek olan Bakan Kirişci'nin ikinci durağı KYK yurdu olacak. Bakan Kirişci, burada yaşayan depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, orucunu onlarla birlikte aynı sofrada açacak.