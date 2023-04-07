Bakan Kirişci, Denizli'nin çilek ve domates seralarını inceledi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki çilek ve domates seralarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, son yıllarda birçok konuda düzenlemenin yasalaştığını ama tek eksikliğin ‘Su Kanunu' olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Tarım ve orman sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşma yapan Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığının geniş bir görev alanı olduğunu söyledi. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çalışmalarının önem arz ettiğini kaydeden Bakan Kirişci, tarım, toprak koruma, arazi kullanım, lisanslı depoculuk gibi konulardaki düzenlemelerin de yasalaştığını ifade etti. Tek eksikliğin "Su Kanunu" olduğunu kaydeden Kirişci; "Suda birçok başlılık var. Yerel yönetimler bir taraftan, Devlet Su İşleri bir taraftan, il özel idareleri başka bir taraftan. Buradaki bu dağınıklığı da ortadan kaldırmak ve bir bütünlük sağlama adına inşallah su kanunumuz da gündeme gelmiş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, şöyle devam etti:

"Birinci yıl için bir şey yapmıyoruz. Ama bu inadınız devam ederse beş yıl süreyle desteklemeler konusunda biz sizi desteklemeyeceğiz. Çünkü siz kendi bildiğinizi üretmeye devam edecekseniz biz de ülkenin ihtiyaçlarını, bizim coğrafyamızın ihtiyaçlarını dikkate alarak bir planlama yapacaksak o zaman bunun bu şekilde olması gerekir diyeceğiz. Bu beş yıl mahrum edilmesi desteklemelerden, buna rağmen devam ederse o zaman da bir üçüncü fazı var. Yönlendirme esaslı planlamayı da sağlayacak olan bir üretim modelini gerçekleştirmiş olacağız."

Bakan Kirişci, stratejik ürünlerle ilgili destekleri sadeleştireceklerini aktararak, "Tek bir desteğe indireceğiz ve bu tek destekle onun adı da 'fark ödemesi' olacak. Üreticimizin diğer desteklemelerle uğraşmasının, İl- İlçe Müdürlüklerimizin bu işlerle uğraşmasının da önüne geçeceğiz" dedi. Bu konuda pamukla ilgili örnek veren Kirişci, "Bir kilo pamuk, oturup birlikte karar vereceğiz, 15 liraya mal oldu. Bu pamuğu çiftçi refah payını da üzerine koyduğunuzda 18 lira çiftçiyi mutlu edecekse, çiftçiye diyeceğiz ki 'ey çiftçi kardeşim sen bu ürünü götür borsaya sat. 18 liranın altında satarsanız her bir kuruşunu biz fark ödemesi olarak sana ödemeyi taahhüt ediyoruz' diyeceğiz. Peki fazlaya sattı. Helali hoş olsun, biz orada hiçbir şeyin peşine düşmeyeceğiz. Ama desteklemeleri tek bir desteklemeye indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından katılımcıların soruları alınarak, Bakan Kirişci ve ilgili Genel Müdürleri tarafından cevaplandı. Bakan Kirişci, toplantının ardından Denizli Sarayköy ilçesinde Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çilek ve domates seralarını gezerek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.