İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Kirişci helikopter enkazında incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasının yaşandığı bölgeye giderek beraberindekilerle incelemede bulundu.



Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 Rus personel öldü ve 2'si Türk, 3'ü Rus 5 personelde yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, enkaz alanına giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci'ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler eşlik etti. En kazdaki incelemelerini tamamlayan Bakan Kirişci, Çardak Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.