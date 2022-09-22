Bakan Kirişci helikopter kazasında yaralanan personeli ziyaret etti

Denizli'de helikopter kazasında yaralanan personeli ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Dost ve komşu ülke Rusya'dan gelen bu heyetin 2'sinin hayatını kaybetmiş olması bizleri üzdü. Temennimiz bu hadiselerin bir daha yaşanmaması. Konuya ilişkin kaza kırım ekibi şu anda olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatmış durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2'si Türk, 3'ü Rus 5 personeli hastanede ziyaret etti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören teknisyen Georgii Onuchin, 2'inci pilot İgor Turkov ve Türk pilot Ömer Kaan Çakır'ı hasta yataklarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kirişci, yoğun bakımda tedavisi süren ve durumu ağır olan kaptan pilot İlya Ivesenkhıo'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Denizli Devlet Hastanesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem'i de ziyaret eden Bakan Kirişci, daha sonra Denizli Valiliğine geçti. Bakan Kirişci'ye ziyaretleri sırasında Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, OGM Genel Müdürü Bekir Kaaracabey ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına destek için giden helikopterin üzücü bir kazaya karıştığını anımsatan Bakan Kirişci, “Dün 12.32 itibarıyla Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde meydana gelen yangına müdahale için Kastamonu'da konuşlanan helikopter, Çardak'taki havalimanına yakın noktada kazaya uğraması sonrası malumunuz elim hadise yaşandı. Bu hadisede 7 mürettebattan 2 Rus vatandaş olan personel hayatın kaybetti. Bunların dışında 1'i Türk, 1'isi de Rus olan 2 personelimiz şu anda Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde, diğer aynı üniversite hastanesinde olan 2 personel İgor Turkov (bu yardımcı pilot), Ömer Kaan Çakır (bu da teknik personel), sabahleyin ziyaret esnasında da kendilerinin durumu ile ilgili bilgi almış olduk. Her ikisi de oldukça iyi. Tabii ki de bazı kırıkları var ama bilinçleri açık. Yine Denizli Devlet Hastanesinde Kenan Erdem (bu da teknik personel), OGM'nin bir personeli. Onun da durumunu hastanede ziyaret ederek gördük. Sağlık durumu da iyi. Kendisine ve diğer arkadaşlarına acil şifalarımızı iletip, ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

“Detaylı inceleme yapıldı”

Benzer bir kazanın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

“Tabii ki de dost ve komşu ülke Rusya'dan gelen bu heyetin 2'sinin hayatını kaybetmiş olması bizleri üzdü. Temennimiz bu hadiselerin bir daha yaşanmaması. Konuya ilişkin kaza kırım ekibi şu anda olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatmış durumda. Bir taraftan da adli kısmı ile ilgili savcılık çalışmaları yürütüyor. Ben hayatını kaybedenlerin ailelerine Türk milleti adına, bakanlığımız adına, aziz milletimiz adına taziyelerimizi sunuyorum. Derin bir üzüntü içinde olduğumuzu belirtiyorum.”

“Riskin az olduğu bölgelerden takviye yaptık”

Düşen Rus yapımı helikopterin gözetleme değil müdahale için Marmaris'te görevlendirildiğini açıklayan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Helikopter yangına müdahale için gidiyordu. Su atan helikopterdi. Dolayısıyla tabii ki de halihazırda 23 helikopter görev yaparken, ola ki ihtiyaç olursa diye biz bu tür yangınlarda etrafta ne kadar kullanılabilir helikopterler varsa alıyoruz. Özellikle yangın riskinin düşük olduğu Karadeniz Bölgesi gibi uzak noktalardan seçiyoruz. Bu helikopter yangına müdahale için geliyordu, o da ne yazık ki kazaya kurban gitti.”

Hastanede tedavileri devam eden yaralıları ziyaret eden Bakan Kirişci, kazada hayatlarını kaybeden Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un cenaze işlemlerini takip eden Rus heyetle de bir araya geldi. Bakan Kirişci, ailelerin cenazeleri teslim aldıktan sonra Rusya'ya götürmek istediğini ifade etti.