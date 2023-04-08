Bakan Nebati'den 7'li masaya kritik soru: “IMF kapısına gidecek misiniz?”

Nureddin Nebati, “İşte görüyorsunuz faiz artırımını yaptıkları anda ABD'de bankalar patır patır gitmeye başladı. Şimdi çıkmış 6'lı-7'li masa 'Faiz artıracak mısınız?' sorusuna sadece geveleyerek cevap vermeye gayret ediyor. Net olarak soruyoruz; faizi artırmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Net olarak soruyoruz IMF kapısına gidecek misiniz?” dedi.

Nureddin Nebati bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Kentteki programların ardından iş dünyası temsilcileriyle iftar organizasyonunda bir araya gelen Bakan Nebati, “Ne 6'lı ne de 7'li masa ne derseniz deyin her birisi farklı bir söylemle akıllarına gelen modelle ortaya çıkıp birbirlerine adeta yadsıyacak yarışmaya girerek bu ülkeye fayda sağlayamayacaklar. Biz önümüzde süreçte Türkiye ekonomi modeliyle bir tarafta deprem ve savaşla büyük çaba sarf ederken, diğer taraftan 21. yüzyılda ne kadar önemli adımların atılması gerektiğinin sürecine girdik. İşte görüyorsunuz faiz artırımını yaptıkları anda ABD'de bankalar patır patır gitmeye başladı. Şimdi çıkmış 6'lı 7'li masa faiz artıracak mısınız sorusuna sadece geveleyerek cevap vermeye gayret ediyor. Net olarak soruyoruz faizi artırmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Net olarak soruyoruz; IMF kapısına gidecek misiniz? Gitmeyecek misiniz? Öncelikle bunun cevabını verin. Bu millet bunu öğrenmek istiyor. Yoksa gizli kapılar ardında faiz artırma hesapları yaparak aslında faiz artımıyla bir tarafta fabrikaların kapanmasına öbür taraftan finansal sistemin zarar görmesi stresine girmesine ve sonrada işsizliğe yol açacak düşüncenizi kendi aranızda paylaşıyor musunuz?” dedi.

Bakan Nebati'den seçim mesajı

14 Mayıs'taki seçim süreciyle ilgili konuşan Bakan Nebati, “Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gidiyor. Bu seçim 15 Temmuz'a başaramayanların intikam vidalarıyla ortaya çıkacak seçim atmosferi mi? Yoksa 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye gayret edenlerin terörist yapıların tamamen ortadan yok olup gitmesine vesile olacak bir gün mü?” dedi.

Muhalefetin vaatlerinin vatandaşlar tarafından eleştirildiğinin ve gerçekçi olmadığının altını çizen Bakan Nebati, “Sokaktaki vatandaş hayali rakamlarla ortaya çıkıp oy avcılığı yapanlara elinin tersiyle karşılık veriyor. Yine aynı şekilde masayı terk edip kulağından tutularak getirilip masaya oturtanlara karşıda bir hesabım var diyerek soruyor ve yine büyük büyük iddialarla çıktığını söyleyenlerin nasıl partilerinin logosunu çizdiklerinizde çok iyi hesaba katıyor” diye konuştu.