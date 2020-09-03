İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli'ye geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 4 saattir devam eden Çardak’taki orman yangınını yerinde incelemek için Denizli’ye geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 4 saattir devam eden Çardak'taki orman yangınını yerinde incelemek için Denizli'ye geliyor.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde saat 13.40 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarını yerinde denetleyecek. İzmir'den helikopterle Denizli'ye doğru yola çıkan Bakan Pakdemirli, havadan yangının devam ettiği sahada inceleme yapacak. Daha sonra Çal Orman İşletme Müdürlüğü Çardak Orman İşletme Şefliğine inecek olan Pakdemirli, burada yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.